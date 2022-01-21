Стокгольм, 21 января, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Парламентарий Ханс Валльмарк попросил премьер-министра Швеции Магдалену Андерссон разъяснить, как Стокгольм намерен углублять сотрудничество с НАТО. Об этом сообщает 21 января RT, ссылаясь на обращение политика.

Natalia Semenova Стокгольм, Швеция

Он напомнил, что в начале января Андерссон в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсуждала в том числе вопрос о «российской угрозе» европейскому порядку безопасности. В конце 2021 года, отметил Валльмарк, некоторые страны пытались «нивелировать» эту угрозу через «так называемые предложения о переговорах», которые предложил российский президент Владимир Путин.

Одной из «угроз», по мнению парламентария, являются «более 100 тыс. российских военных», якобы сосредоточенных у границы России с Украиной. Валльмарк напомнил об «особых отношениях» Швеции и НАТО в рамках программы расширенного партнёрства.

Парламентарий в этой связи запросил информацию о планах премьер-министра и правительства по продолжению углубления взаимодействия Швеции с Североатлантическим альянсом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО заявил, что Швеция может очень быстро присоединиться к альянсу, если захочет.

Читайте также: Столтенберг: НАТО может быстро принять Швецию и Финляндию в альянс