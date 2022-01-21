Москва, 21 января 2022, 09:01 — REGNUM В Москве на утилизацию в рамках акции «Ёлочный круговорот» горожане сдали более 20,1 тысячи новогодних хвойных деревьев, сообщается 21 января на портале мэра столицы.
Больше всего хвойных деревьев на переработку принесли жители Южного, Западного и Северного административных округов Москвы. Принимают ёлки бесплатно при отсутствие мишуры и украшений.
Ёлки, сосны и пихты отвозят на 11 пунктов переработки, где из них делают щепу для подсыпки в вольерах и обустройства экологических троп. Акция «Ёлочный круговорот» продлится до 20 февраля.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве работают 583 пункта приема новогодних хвойных деревьев.
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