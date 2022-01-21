Москва, 21 января, 2022, 09:01 — ИА Регнум. В Москве на утилизацию в рамках акции «Ёлочный круговорот» горожане сдали более 20,1 тысячи новогодних хвойных деревьев, сообщается 21 января на портале мэра столицы.

Dirty.ru Елка

Больше всего хвойных деревьев на переработку принесли жители Южного, Западного и Северного административных округов Москвы. Принимают ёлки бесплатно при отсутствие мишуры и украшений.

Ёлки, сосны и пихты отвозят на 11 пунктов переработки, где из них делают щепу для подсыпки в вольерах и обустройства экологических троп. Акция «Ёлочный круговорот» продлится до 20 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве работают 583 пункта приема новогодних хвойных деревьев.

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