Переволоцкий район, Оренбургская область, 21 января, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В Переволоцком районе Оренбургской области утром 21 января произошел смертельный пожар. Его жертвой стал один человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Dave Hogg Пожар

Загорелся частный дом в селе Чесноковка. Информация о возгорании поступила в диспетчерский центр в 08:21 по местному времени (06:21 мск).

«В 09:25 огнеборцам удалось остановить распространение огня и приступить к его ликвидации. Продолжая работы по тушению, в 09:37 на месте обнаружен погибший человек», — передали оперативные данные в оренбургском МЧС.