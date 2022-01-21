Уфа, , 09:01 — REGNUM Проекты по строительству школ на условиях государственно-частного партнёрства были разработаны в Уфе, Нефтекамске, Стерлитамаке и Уфимском районе. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

В школе vettie vette

Данный вопрос был рассмотрен на заседании «Инвестчаса» в республиканском правительстве.

Сообщается, что для создания дополнительных мест в школах России на федеральном уровне было принято решение возводить образовательные учреждения на условиях концессии. После прохождения конкурсного отбора в министерстве просвещения РФ победившие в конкурсе муниципальные образования заключают с концессионером соглашения на возведение новых школ.

«Мы подготовили заявку на возведение 11 образовательных объектов на 15 265 ученических мест в Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске и Уфимском районе. Все школы планируем строить в рассрочку по единой схеме. Суть концессии в том, что на возведение типовой школы на 1 225 мест общей стоимостью 1,715 млрд рублей большую часть средств на начальном этапе выделяет концессионер. Регион направит на стройку в первый год лишь 18,1 млн рублей. А затем в течение восьми лет будет выплачивать концессионеру ежегодно по 144,2 млн рублей. При этом банковские проценты погашает федеральный бюджет», — приводит пресс-служба слова первого вице-премьера Рустама Муратова.

Сообщатся, что в настоящее время в Башкирии на условиях концессии возводят новую школу в уфимском микрорайоне «Затон-Восточный» и реконструируют два образовательных учреждения в Уфе и Стерлитамаке.

Глава республики Радий Хабиров поручил министерству образования и науки совместно с министерством экономического развития и инвестиционной политики Башкирии направить заявки в Министерство просвещения РФ для участия в конкурсном отборе на возведение концессионных школ.

«На ближайшем заседании «Строительного часа» внимательно рассмотрим ход строительства и ремонта школ в Уфе и Стерлитамаке. Необходимо тщательно контролировать сроки и темпы строительства этих школ из первой концессионной волны, чтобы после защиты нашей заявки в Министерстве просвещения России оперативно приступить к строительству новых школ», — приводит пресс-служба его слова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2022 — 2023 годах на ремонт 103 образовательных учреждений в Башкирии будет выделено свыше четырех млрд рублей.