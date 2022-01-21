Казань, , 09:03 — REGNUM Казанские перевозчики намерены летом выйти с предложением в Госкомитет РТ по тарифам об увеличении стоимости проезда в наземном городском транспорте. По мнению председателя ассоциации автотранспортных предприятий РТ Сергея Темлякова, данная мера позволит избежать банкротства предприятия.

Оплата проезда Дарья Драй © ИА REGNUM

«У перевозчиков сейчас очень тяжелое положение, затраты растут по всем фронтам — на топливо, запчасти, зарплата персоналу повышается, исходя из этого, и стоимость тарифа должна увеличиваться», — цитирует Теплякова «БИЗНЕС Online».

Автотранспортники предлагают два варианта повышения цен. В первом случае, перевозчикам необходимо увеличить размер компенсации из республиканского бюджета за проезд льготников до 27 рублей вместо 20 рублей. Второй вариант — стоимость проезда увеличить на 5 рублей по каждому виду оплаты (наличными средствами, по транспортной или банковской картам).

В Казани в настоящее время оплата за проезд транспортной картой составляет 27 рублей, банковской картой — 30 рублей, наличными — 35 рублей.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии перевозчикам до сих пор не компенсировали 100 млн рублей убытка от введения запрета на проезд без QR-кодов в общественном транспорте. Также не перечислены обещанные 16,7 млн рублей на поощрение работников, задействованных в проверках кодов.

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