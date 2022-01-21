Казань, 21 января, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Казанские перевозчики намерены летом выйти с предложением в Госкомитет РТ по тарифам об увеличении стоимости проезда в наземном городском транспорте. По мнению председателя ассоциации автотранспортных предприятий РТ Сергея Темлякова, данная мера позволит избежать банкротства предприятия.

Дарья Драй ИА REGNUM Оплата проезда

«У перевозчиков сейчас очень тяжелое положение, затраты растут по всем фронтам — на топливо, запчасти, зарплата персоналу повышается, исходя из этого, и стоимость тарифа должна увеличиваться», — цитирует Теплякова «БИЗНЕС Online».

Автотранспортники предлагают два варианта повышения цен. В первом случае, перевозчикам необходимо увеличить размер компенсации из республиканского бюджета за проезд льготников до 27 рублей вместо 20 рублей. Второй вариант — стоимость проезда увеличить на 5 рублей по каждому виду оплаты (наличными средствами, по транспортной или банковской картам).

В Казани в настоящее время оплата за проезд транспортной картой составляет 27 рублей, банковской картой — 30 рублей, наличными — 35 рублей.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии перевозчикам до сих пор не компенсировали 100 млн рублей убытка от введения запрета на проезд без QR-кодов в общественном транспорте. Также не перечислены обещанные 16,7 млн рублей на поощрение работников, задействованных в проверках кодов.

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