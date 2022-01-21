Улан-Удэ, 21 января, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В декабре 2021 года в Бурятии цены на продукты питания выросли в среднем на 1,3%. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата, наиболее сильно подорожали некоторые виды овощей.

Pixabay.com Овощи

Так, чеснок за месяц стал дороже на 34,3%, свежие огурцы — на 32,8%, белокочанная капуста — на 15,8%, помидоры и морковь — на 8,5% и 8% соответственно. В среднем плодоовощная продукция подорожала на 6,1%.

Кроме того, в декабре существенно выросли цены на чёрный чай пакетированный (+7,2%), солёные и копчёные деликатесы из рыбы, сметана (+6,4%), рис (+5,8%), куриные яйца (+5,7%) и так далее.

«Одновременно подешевели: шоколад на 2,4%, варенье, джем, повидло, рыба мороженая неразделанная — на 2,3%, водка, смеси сухие молочные для детского питания — на 2,2%», — добавили в службе статистики.