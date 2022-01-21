Москва, 21 января, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков подверг критике карту Украины с российскими и польскими регионами, которая висит в кабинете у главы МИД этой страны Дмитрия Кулебы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«Трудно поверить, что патриотичные польские дипломаты до сих пор не видели эту «Фiзичну Мапу Украiни» (физическую карту Украины) в кабинете у Кулебы. До сих пор молчали. Опять промолчат?» — написал Пушков в телеграм-канале.

По его словам, это является проявлением территориальных претензий Украины к России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кулеба продемонстрировал своему американскому коллеге, госсекретарю США Энтони Блинкену вариант карты Украины с некоторыми российскими регионами. Карта изображена на снимке в микроблоге Блинкена в Twitter.

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