Сеул, 21 января 2022, 08:55 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 21 января сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
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По их словам, коронавирус выявлен у 66 человек, включая представителей военно-воздушных сил, военно-морских сил и специального подразделения при министерстве.
Известно, что 53 военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 1990.
Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 3828.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 6769 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 719 269.
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