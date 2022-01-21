Сеул, 21 января, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 21 января сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

(сс) Republic of Korea Вооружённые силы Республики Корея

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По их словам, коронавирус выявлен у 66 человек, включая представителей военно-воздушных сил, военно-морских сил и специального подразделения при министерстве.

Известно, что 53 военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 1990.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 3828.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 6769 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 719 269.

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