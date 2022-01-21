Джакарта, 21 января, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Посольство Индонезии в Малайзии готово помочь и найти решение в отношении статуса гражданства детей индонезийских рабочих, сообщает CNN Indonesia.«Есть документы, необходимые для предоставления кому-либо гражданства», — говорится в заявлении МИД Малайзии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Малайзия

По данным МИД страны, если есть подтверждающие документы, властям Малайзии будет проще предоставить нуждающимся жителям Индонезии гражданство.

Как сообщало ИА REGNUM, с декабря по январь 2022 года при крушении кораблей в Малайзии погибли 33 гражданина Индонезии.