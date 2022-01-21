Кемерово, 21 января, 2022, 08:53 — ИА Регнум. В Кемеровском государственном университете начали готовить магистров по теологии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

Рафаэль. Теология. 1510

«Прошло лицензирование новое для опорного вуза Кузбасса направление подготовки магистров «Теология». Готовить будущих теологов университет будет в тесном сотрудничестве с Кемеровской епархией. Руководителем магистерской программы стал митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, — отметили в университете. — Отметим, что ни один вуз в регионе не готовит магистров по направлению «Теология», в то время как ряд соответствующих профессиональных стандартов требует именно магистерской степени».

Уточняется, что наряду с изучением вопросов богословия, студентов научат урегулировать межэтническиеи межнациональные конфликты.