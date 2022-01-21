Оренбург, , 08:52 — REGNUM Оренбургский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии, признанного виновным во взяточничестве. Приговор ужесточен, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе судебной инстанции.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, что зимой 2020 года начальник отряда по воспитательной работе с осужденными исправительной колонии № 1, используя должностные полномочия, пообещал осужденному помощь в условно-досрочном освобождении за 100 тыс. рублей. Однако после получения первой половины вознаграждения сотрудник УФСИН не предпринял никаких действий в рамках договоренности. Осужденный заявил руководству колонии о передаче взятки. Последовало возбуждение уголовного дела.

Центральный районный суд Оренбурга приговорил экс-сотрудника УФСИН к штрафу в 100 тыс. рублей и лишил права занимать должности с организационно-распорядительными функциями в органах системы исполнения наказаний России в течении полутора лет. Денежные средства, переданные в качестве взятки, постановлено конфисковать в доход государства.

И гособвинение, и сторону защиты приговор не устроил, вердикт был обжалован. Областной суд усилил наказание — до двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации в течение двух лет. Приговор вступил в законную силу.