Кишинёв, , 08:51 — REGNUM Энергетическая компания «Молдовагаз» смогла найти и перечислить Газпрому всю необходимую сумму за газ, поставленный с 1 по 15 января. Об этом сообщил в своём телеграм-канале вице-премьер Молдавии министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

Российский газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Его заявление также подтвердили в пресс-службе «Молдовагаз». Сообщается, что найти недостающую сумму получилось только благодаря срочным мерам, которые приняли после введения режима чрезвычайной ситуации. Компании перевели авансом 469 млн леев, которые в качестве субсидии нужно было выплачивать потребителям с января по март в связи подорожанием газа. Также предприятию предоставили отсрочку по выплате НДС.

«Сумма перевода (Газпрому, прим. — ИА REGNUM) составила $34,375 млн, и является финальным траншем из $63 млн, подлежащих к оплате за этот период», — отметили в пресс-службе.

Напомним, цена на газ в январе для Молдавии, по условиям контракта, выросла с $450 до $647 за 1 тыс. кубометров. В связи с эти молдавская сторона с трудом собрала нужную сумму. Газпром в случае просрочки платежа мог приостановить поставку газа в республику с 22 января

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