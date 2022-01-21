* женщины-талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 21 января, 2022, 08:51 — ИА Регнум. В столице Афганистана несколько женщин, поддерживающих пришедших к власти в стране талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прошли маршем в поддержку хиджаба. Об этом сообщает газета «8 Собх».

David Dennis Хиджаб

Они несли «пропагандистские банеры» с лозунгами в поддержку хиджаба и движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Сторонницы движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также несли плакаты с лозунгом: «Хиджаб — наша честь, хиджаб — наше украшение».

Государственное информационное агентство «Бахтар» сообщило, что в конце марша женщины выразили «полную поддержку и удовлетворение» правительству, возглавляемому талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Правозащитные организации неоднократно выражали обеспокоенность растущими ограничениями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении женщин в Афганистане.