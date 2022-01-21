Сеул, , 08:49 — REGNUM Несколько иностранных и отечественных производителей и импортёров отзовут транспортные средства с рынка Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта страны.

Кроссовер Audi Q5 Suvcar.ru

Согласно опубликованным данным, речь идёт о транспортных средствах Honda, Tesla, MAN Truck & Bus, Hyundai, BMW и Stellantis. Всего будет отозвано 29 092 транспортных средства 26 моделей.

Известно, что производители устранят проблемы на месте с программным обеспечением Jeep Grand Cherokee, с защелкой капота Honda Pilot и с блоком управления центральным шлюзом Audi Q5 45 TFSI quattro.

В случае самостоятельного ремонта компании обязуется возместить затраченные на ремонт средства.