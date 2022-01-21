Онгудайский район, Алтай, , 08:49 — REGNUM Правоохранители в Республике Алтай устанавливают обстоятельства смертельной аварии, произошедшей вечером 20 января. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, по этому факту проводится административное расследование.

ДТП на Алтае МВД по Республике Алтай

По данным ведомства, 42-летняя жительница Онгудайского района за рулём автомобиля Nissan AD не справилась с управлением и наехала на дорожный знак «Пешеходный переход», после чего врезалась в опору ЛЭП.

«От полученных травм на месте происшествия скончался 43-летний местный житель, пассажир автомобиля. Водитель иномарки с ушибами и ссадинами была доставлена в Онгудайскую районную больницу, где у нее была взята кровь на наличие алкоголя», — отметили в ведомстве.