Москва, 21 января, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Музей Победы на Поклонной горе подготовил для школьников интерактивную программу по экспозиции «Битва за Москву. Первая победа!» площадью более 1,2 тыс. кв. метров, сообщается на портале мэра столицы.

Битва за Москву

Школьники смогут почувствовать себя участниками событий, изменивших ход Великой Отечественной и Второй мировой войны, увидят артефакты и документы военных лет, узнают о судьбах защитников столицы. Экспозиция состоит из девяти тематических разделов.

Так, дети смогут записаться в народное ополчение, побывать в бомбоубежище на станции метро, поучаствовать в создании линий обороны, маскировке московских зданий, историческом параде 1941 года и т. д.

ИА REGNUM ранее сообщало, Музей Победы на Поклонной горе подготовил тематическую программу, посвященную 80-летию битвы за Москву.

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