Баку, , 08:47 — REGNUM В Азербайджане медики в течение 20 января выявили 1186 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 9116 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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За время пандемии в республике выявили 629 352 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 610 605 человек, в том числе 582 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 10 183 носителя коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 8564 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 14 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 1151 выявленном случае заражения коронавирусом за сутки в результате 9344 тестов. Выздоровевшими медики признали 9593 человека. Скончались девять пациентов с диагнозом COVID-19.