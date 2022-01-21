Москва, , 08:46 — REGNUM Злоумышленники создают специальные сайты, которые предлагают «инвестировать онлайн и получать высокий доход», сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Мошенничество в сети Иван Шилов © ИА REGNUM

«После регистрации на таком «брокерском» сайте на человека по телефону или онлайн выходит «специалист», который рекомендует для удобства взаимодействия и отслеживания своей будущей прибыли установить на телефон жертвы особое приложение», — сказал он в беседе с RT.

После этого, уточнил эксперт, мошенники вытягивают из жертвы деньги под разными предлогами, в том числе купли-продажи акций, облигаций или валютных корзин и перестают выходить на связь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мошенники в России начали совершать звонки потенциальным жертвам от имени сотрудников портала «Госуслуги», предлагая активировать QR-код.

Читайте также: В России предупредили о новых схемах мошенничества с «Госуслугами»