Москва, 21 января 2022, 08:46 — REGNUM Злоумышленники создают специальные сайты, которые предлагают «инвестировать онлайн и получать высокий доход», сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.
После этого, уточнил эксперт, мошенники вытягивают из жертвы деньги под разными предлогами, в том числе купли-продажи акций, облигаций или валютных корзин и перестают выходить на связь.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее мошенники в России начали совершать звонки потенциальным жертвам от имени сотрудников портала «Госуслуги», предлагая активировать QR-код.
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