Киев, 21 января, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Брошюры с инструкциями на случай чрезвычайных ситуаций и военных действий начало распространять в Киеве украинское министерство культуры и информационной политики. Об этом 20 января сообщило «Вести.ua».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Министерство культуры и информационной политики рассылает по киевским предприятиям инструкции «Как действовать в случае чрезвычайной ситуации и войны», — говорится в сообщении.

Уточняется, что брошюра с инструкциями была еще в июне разработана центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности при указанном министерстве совместно с украинскими госслужбой по ЧС, минобороны и аппаратом главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Также в ней отмечается, что ВСУ могут «сдерживать агрессора», а их руководство способно быстро привести армию «в полную боевую готовность». Помимо того, в брошюре содержится ряд советов на случай начала войны.

Среди таковых жителям Украины предлагается заранее подготовить свое жилище к началу боевых действий, узнав заблаговременно, где находится ближайшее укрытие; сделать запасы питьевой и технической воды, а также продуктов питания длительного хранения; приготовить вещи, документы и частный транспорт на случай эвакуации и продумать альтернативные источники света и тепла в случае отключения централизованных систем энерго‑ и водоснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Илья Кива заявил, что в случае, если Украина начнет боевые действия с Россией, украинский президент Владимир Зеленскийспешно покинет страну.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.