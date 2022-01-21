Рим, 21 января, 2022, 08:45 — ИА Регнум. «Рома» одержала победу над «Лечче» в матче 1/8 финала Кубка Италии. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Fclm.ru Элдор Шомуродов

В составе «Ромы» голы забили защитник Мараш Кумбула и нападающие Тэмми Абрахам и Эльдор Шомуродов. У «Лечче» отличился защитник Артуро Калабрези.

Таким образом, «Рома» вышла в четвертьфинал Кубка Италии, в котором сыграет с «Интером».

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