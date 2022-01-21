Кишинёв, , 08:43 — REGNUM В Молдавии из-за серьёзного ухудшения эпидобстановки с 22 января будут ужесточены карантинные меры. Об этом сообщила глава минздрава Алла Немеренко на брифинге.

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«Мы переходим на практику европейских стран. Любой, кто хочет войти в магазин одежды, в парфюмерию, должен представить сертификат», — сказала министр.

Она сообщила, что все школы после этой даты перейдут на онлайн-обучение. Общественные заведения и учреждения, кроме социально значимых, все совершеннолетние должны посещать только по ковид-паспорту. Без этого документа можно будет посещать продуктовые магазины, зоомагазины аптеки, автомобильные заправки, вокзалы, банки, почту и медучреждения.

Все рабочие встречи предписано проводить в онлайн-режиме. Пунктам общепита разрешается работать только до 22:00, посетителей должно быть не более 50%. Все частные массовые мероприятия (в том числе свадьбы и похороны) запрещены. В помещениях на каждого посетителя должно быть не менее семи квадратных метров.

Немеренко выразила надежду, что новая волна эпидемии, вызванная штаммом «Омикрон», продлится недолго и эти меры можно будет отменить.

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