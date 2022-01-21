Уфа, 21 января, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Новый вид использования лесов намерены установить в Башкирии. Об этом 21 января сообщает пресс-служба государственного собрания республики.

Марина Каширская ИА REGNUM Лес

Депутаты госсобрания региона 27 января намерены принять закон «О внесении изменений в закон Республики Башкортостан «О регулировании лесных отношений в Республике Башкортостан».

Окончательную редакцию этого проекта закона предварительно одобрил Комитет госсобрания по аграрным вопросам, экологии и природопользованию.

«Законопроектом предлагается установить новый вид использования лесов — «создание лесных питомников и их эксплуатация». Этот вид лесопользования предполагает выращивание сеянцев и саженцев основных лесных древесных пород. Принятием новой правовой нормы мы формируем в республике законодательную основу для системной работы по лесовосстановлению», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания республики Константина Толкачева.

Сообщается, что на лесных участках, которые отводятся для лесных питомников, допускается возведение капитальных объектов и некапитальных сооружений.

«Башкортостан лидирует в Приволжском федеральном округе по объемам искусственного лесовосстановления. Этому способствуют масштабные региональные проекты и различные акции по защите леса. Ведется закупка лесопосадочной техники. Но для эффективного лесовосстановления нужен качественный посадочный материал. Разрабатываемый закон позволит увеличить число питомников в республике и таким образом удовлетворить потребность в саженцах для компенсационного лесоразведения», — сообщил Толкачев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что осенью 2021 года в Башкирии было высажено свыше двух млн саженцев.