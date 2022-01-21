Сухум, , 08:39 — REGNUM 140 случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 20 января в ходе 380 исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 154 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 48 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 39 383 носителя SARS-CoV-2. Из них 34 374 человека признали выздоровевшими, в том числе 234 — за последние сутки. За всё время 583 пациента с диагнозом COVID-19 скончались, в течение последних суток было три таких случая.

Днём ранее в Абхазии сообщили о выявлении 128 носителей SARS-CoV-2 в результате 410 исследования. Было зафиксировано за сутки три случая смерти пациентов с COVID-19.