Москва, , 08:39 — REGNUM В Москве 21 января ожидается до четырёх градусов мороза, что теплее климатической нормы на три градуса, сообщил ведущий специалист центра погода «Фобос» Евгений Тишковец.

Зима Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В течение дня метеорологические условия в столичном регионе будут определяться передней частью североатлантического циклона «Ида», поэтому сохранится пасмурная погода, временами пройдёт снег», — рассказал он.

Тишковец рассказал, что скорость ветра будет достигать девяти метров в секунду. В столице днём ожидается до четырёх градусов мороза, в Подмосковье — до шести градусов мороза.