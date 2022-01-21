Москва, 21 января, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В Москве 21 января ожидается до четырёх градусов мороза, что теплее климатической нормы на три градуса, сообщил ведущий специалист центра погода «Фобос» Евгений Тишковец.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима

«В течение дня метеорологические условия в столичном регионе будут определяться передней частью североатлантического циклона «Ида», поэтому сохранится пасмурная погода, временами пройдёт снег», — рассказал он.

Тишковец рассказал, что скорость ветра будет достигать девяти метров в секунду. В столице днём ожидается до четырёх градусов мороза, в Подмосковье — до шести градусов мороза.