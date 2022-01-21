Лондон, 21 января, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Почти 30 военнослужащих недавно созданной Армейской бригады специальных операций направила Великобритания на Украину. Об этом сообщил телеканал Sky News.

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Уточняется, что члены элитного рейнджерского полка вылетели на военных самолетах, которые также доставили в страну в общей сложности около 2000 пусковых установок противотанковых ракет.

«Группа из около 30 элитных британских военнослужащих прибыла на Украину, чтобы обучить украинские вооружённые силы использовать новые противотанковые средства, переданные Великобританией», — отмечается в материале.

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Телеканал указывает на заметное наращивание поддержки вооруженных сил Украины со стороны Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января заместитель британского министра обороны Джеймс Хиппи заявил, что Лондон поставил Украине несколько тысяч лёгких противотанковых ракет. Позднее министр обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес сообщил, что Великобритания готова отправить ещё большее оружия на Украину, чтобы попытаться помешать «любому российскому вторжению».

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