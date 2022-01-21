Ульяновск, , 08:36 — REGNUM В Димитровграде Ульяновской области, который является вторым по численности городом в регионе, по итогам конкурса определены три кандидата на пост главы. Руководителя муниципалитета изберут депутаты 26 января, сообщает городская администрация.

Чиновники Иван Шилов © ИА REGNUM

20 января состоялся конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Димитровграда. По итогам голосования из 11 претендентов наибольшее число голосов набрали заместитель главы города Андрей Большаков, руководитель агентства по развитию сельских территорий Ульяновской области Александр Воецкий и представитель системы ПФР Евгений Соловьёв.

Данных кандидатов обсудят на очередном заседании городской думы 26 января. Главу Димитровграда депутаты изберут по итогам голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, пост главы Димитровграда стал вакантным в июле 2021 года в связи с досрочным сложением полномочий Глеба Павленко, который тогда был назначен заместителем председателя правительства региона.

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