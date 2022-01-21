Бузулук, Оренбургская область, , 08:36 — REGNUM Житель Бузулука Оренбургской области стал жертвой обмана и лишился более 2,7 млн рублей. Доверчивый мужчина оформил кредит и перевел все средства якобы на безопасный счет, который на самом деле оказался счётом мошенников. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным ведомства, булучанину позвонила по телефону женщина, представилась сотрудником банка и проинформировала, что неизвестные оформили на его имя кредит. Для предотвращения несанкционированного списания денежных средств необходимо самому подать заявку на кредит, обналичить денежные средства и перевести их на безопасный счет. Мужчина следовал инструкциям неизвестной женщины. Когда полученные кредитные средства он перевел на якобы безопасные счета, поступил новый телефонный звонок. Его попросили взять еще один кредит под залог имеющегося автомобиля и аналогичным способом перевести на указанный счет. Тогда мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Санкциями данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Полиция в очередной раз предупреждает граждан о том, что мошенники могут представляться сотрудниками различных структур, в том числе финансовых учреждений, правоохранительных органов, зачастую используют подменные телефонные номера. «Не принимайте во внимание слова незнакомцев! Необходимо самостоятельно связаться с банком и уточнить всю интересующую информацию», — обратились правоохранители к оренбуржцам.