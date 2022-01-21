Омск, 21 января, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Омские следователи приняли к своему производству возбуждённое полицией уголовное дело в отношении 28-летней женщины. Как сообщили ИА REGNUM 21 января в следственном управлении СКР по Омской области, омичка подозревается в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 156 УК РФ).

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Известно, что женщина проживает в частном доме в Омске. По версии следствия, она неоднократно оставляла одних шестерых маленьких детей. Они подолгу сидели в неотапливаемом помещении без еды и тёплой одежды.

К правоохранителям обратились соседи. На момент осмотра места происшествия в доме без присмотра взрослых находились полуторагодовалый и восьмилетний мальчики, а также четыре девочки (двухлетняя, трёхлетняя, пятилетняя и шестилетняя). Детей изъяли, младшего поместили для осмотра в больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В ходе следствия также будет дана оценка действиям (бездействию) органов, обязанных проверять условия жизни и воспитания детей в многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семьях.

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