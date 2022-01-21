Москва, 21 января, 2022, 08:35 — ИА Регнум. В Москве в больницах, федеральных и частных медицинских центрах в 2021 году проведено рекордное количество операций с использованием высоких технологий — более 171 тысячи, сообщается на портале мэра столицы.

Операционная

По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в 2019 году до пандемии коронавируса было выполнено на 8 тыс. высокотехнологичных операций меньше — 163 тыс. C 2011 года число таких операций выросло почти в пять раз.

Чаще всего операции проводились в области сердечно-сосудистой хирургии (22,8%), травматологии, ортопедии (22,08%) и онкологии (21,22%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве получить бесплатно высокотехнологичную медицинскую помощи (ВМП) можно в более чем 0 стационарах по 20 профилям.

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