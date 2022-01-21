Дамаск, , 08:33 — REGNUM Специалисты-реставраторы в Сирии восстановили 130 статуй из числа взорванных террористами в Пальмире. Об этом 21 января рассказал журналистам заместитель директора национального музея Дамаска Хумам Саад.

Пальмира Минобороны России

Статуи привезли для восстановления из Пальмиры в Дамаск, где над ними трудились сирийские и российские специалисты. Реставраторов в Сирии на постоянной основе консультировали специалисты из государственного музея имени Пушкина в Москве. Первым делом был восстановлен трёхметровый лев богини Аллат, его террористы взорвали самым первым. Статуи собирали из мельчайших кусочков, скрепляя специальным составом.

Все восстановленные реликвии упакуют в деревянные ящики, прикрепят к ним фотографии и описание того, что внутри, и со всеми предосторожностями, под усиленной охраной, отправят из национального исторического музея Дамаска в Пальмиру.

Руками сирийских реставраторов уже восстановлены сотни произведений искусства и артефактов. Специалисты дарят вторую жизнь античным амфорам, скульптурам, предметам быта и монументам, буквально воссоздавая их из мельчайших осколков, по крупицам. Все реставрационные работы финансируются сирийским правительством. После реставрации экспонаты будут показаны широкой публике.

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