Вашингтон, , 08:33 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден раскритиковал вопрос журналистки телеканала Fox News о выстраивании работы с российским лидером Владимиром Путиным.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщили в пресс-службе Белого дома, журналистка выкрикнула реплику покидавшему зал президенту: «Почему вы ждете, пока Путин сделает первый шаг, сэр?»

«До чего же глупый вопрос», — ответил американский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джо Байден в ходе своего выступления на мероприятии американской Демпартии заявил, что демократические и авторитарные режимы конкурируют между собой в современном мире.

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