Вашингтон, 21 января 2022, 08:33 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден раскритиковал вопрос журналистки телеканала Fox News о выстраивании работы с российским лидером Владимиром Путиным.
Как сообщили в пресс-службе Белого дома, журналистка выкрикнула реплику покидавшему зал президенту: «Почему вы ждете, пока Путин сделает первый шаг, сэр?»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джо Байден в ходе своего выступления на мероприятии американской Демпартии заявил, что демократические и авторитарные режимы конкурируют между собой в современном мире.
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