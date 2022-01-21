Кызыл, , 08:32 — REGNUM Больше всего тратить на автомобильное топливо в Сибири приходится жителям столицы Тувы Кызыла. Цены на бензин и дизель сравнили в Томскстате, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бензин

Так, в Кызыле оказался самый дорогой бензин марок Аи-92 и Аи-95, которые в декабре 2021 года стоили 50,78 и 52,84 рубля за литр соответственно. За год цены выросли на 8,64 и 8,56 рубля.

Кроме того, статистики нашли в Кызыле и самое дорогое в Сибири дизтопливо, литр которого оценивается в 62,44 рубля. Рост за год составил 11,09 рубля.

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