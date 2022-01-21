Самара, 21 января, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) открыли на базе городской больницы №6 в Самаре. Об этом 21 января сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Rosminzdrav.ru В поликлинике

Сообщается, что на четвертом этаже Самарской городской больницы №6 по ул. Советской Армии, 56, где ранее размещался административный блок, был сделан ремонт, смонтировано необходимое современное оборудование, создан дневной стационар, сформирован штат сотрудников.

Сообщается, что центр повысит доступность качественной диагностической помощи и снимет нагрузку с первичного медицинского звена и областного онкоцентра.

«Только по 2021 году уже работающие ЦАОП приняли 38 374 посещений. Фактически эта нагрузка была снята с областного онкоцентра. Поэтому работа таких центров, конечно, дает положительный результат», — приводит пресс-служба слова главного врача Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрея Орлова.

Отмечается, что в центре установлено современное диагностическое оборудование экспертного класса, которое соответствует по уровню областному онкоцентру.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что первый в Самарской области центр амбулаторной онкологической помощи был открыт в декабре 2019 года на базе Самарской городской клинической больницы №8. Подобные центры были также открыты в Самарских городских больницах №4 и №7, Сызранской центральной городской больнице, Тольяттинской городской клинической поликлинике №3.