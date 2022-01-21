Благовещенск, 21 января, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Амурской области Борис Белобородов решил оставить свой пост. Перестать защищать права предпринимателей он намерен в феврале, сообщило Amur.Life.

Чиновник

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Как отметил омбудсмен, ему не хватило открытости со стороны представителей власти и смутило разное понимание задач уполномоченного.

«Например, закон о повышении ставки налога на имущество организаций был принят Заксобранием без обсуждения с бизнес-сообществом. Малое и среднее предпринимательство в 2021 году дало прирост налоговых доходов в сумме не менее 800 миллионов рублей, плюс 20% к объемам 2020 года. И зачем было повышать этот налог в 2022 году на 30% — с 1% до 1,3%, непонятно. На 2023 год заложено и вовсе 2%, то есть «потолок». Учитывая, что базой является кадастровая стоимость недвижимости, сумма налога увеличится ощутимо. Что должно простимулировать такое решение? Повышение войдет в себестоимость товаров и услуг, приведет к росту цен, и за это заплатит обычный потребитель и другие предприниматели», — привёл один из примеров недоговорённости Борис Белобородов.

По его словам, задуматься над вопросом об уходе ему предложил глава региона Василий Орлов.

«Мне не очень была понятна причина, но мы поговорили, и я принял решение уйти. Потому что при различных подходах к задачам уполномоченного работа не может выполняться на 100% эффективно. Губернатор назначает уполномоченного на должность, он вправе предложить и освободить её», — отметил омбудсмен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Борис Белобородов поддержал предпринимателей Амурской области, работающих в сфере общественного питания. Руководители компаний полностью привили 90% сотрудников и обратились к главе региона Василию Орлову с просьбой смягчить ограничения, действующие в регионе из-за распространения коронавирусной инфекции.