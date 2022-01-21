Москва, , 08:42 — REGNUM Заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев, задержанный по обвинению в мошенничестве, вместе с подельниками организовал вывод денег по счетов подконтрольной компании через фиктивные договоры, а также нецелевым образом расходовал средства, выделенные на реконструкцию железнодорожного участка в Краснодарском крае. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Железная дорога Krd.ru

Он уточнил, что строительно-монтажные работы по реконструкции железнодорожного участка были предусмотрены договором между подконтрольным Токареву «Главстройинвестом» и «СпецТрансСтроем». Обвиняемые перевели авансовые платежи со счетов «СпецТрансСтроя» на счет «Главстройинвеста», но деньги не были потрачены на строительство.

«Токарев и его подельники, которые занимали должности в этих же фирмах, создавали видимость того, что на объекте ведутся работы», — рассказал собеседник РИА Новости.

Пользуясь рядом фиктивных договоров займа и договоров оказания транспортных и иных услуг, они перечисляли деньги «Главстройинвеста» на счета подконтрольных им юридических лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, Токарева задержали и поместили в СИЗО 19 января, а 20-го — предъявили обвинение в мошенничестве по ч. 4 статьи 159 УК РФ. По версии следствия, в 2016—2018 годах Токарев, являясь первым заместителем гендиректора компании «СпецТрансСтрой», занимался хищением денежных средств этой организации в особо крупном размере. Пост заместителя министра транспорта он занял в ноябре 2018 года.

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