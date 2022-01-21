Барнаул, 21 января, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Мы во фракции «Справедливая Россия — За Правду» в Алтайском краевом законодательном собрании (АКЗС) выступаем против реформы местного самоуправления (МСУ), поскольку считаем, что введение одноуровневой системы МСУ может реально привести к исчезновению какой-либо власти на уровне поселений, что в конечном итоге приведет к дальнейшему их вымиранию и «опустыниванию» страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель фракции Александр Молотов. Комментируя состоявшееся накануне в Совете Федерации обсуждение законопроекта «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», он пояснил:

Светлана Шаповалова ИА REGNUM В здании бывшей школы села Лаврентьевка теперь царит запустение и полумрак

«Если сейчас в каждом сельсовете края есть глава и депутаты, избранные населением и перед ним ответственные, то после реформы на их место теоретически должны прийти чиновники, назначенные районными властями и перед ними же ответственные (а может и никто не придёт, если районные власти, к примеру, посчитают невыгодным присутствие своих представителей в этом поселении). Это приведёт к огромным проблемам для жителей этих муниципалитетов, у которых и так из «благ цивилизации» практически ничего не осталось. А значит, село и дальше будет вымирать.

Не нравится нам и то, что в результате реформы главы муниципалитетов, по сути, будут подчинены главе региона, который сможет за что угодно самолично привлекать их к различными мерам отвественности — от вынесения выговора до отправления их в отставку.

Самое главное, что анонсированная реформа не решит ни одной реально серьёзной проблемы в МСУ — начиная от фатального его недофинансирования и заканчивая жутким кадровым голодом. Поэтому мы против этой реформы».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 20 января, в Совете Федерации провели круглый стол, посвященный обсуждению положений законопроекта «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Данный законопроект готовится в рамках прошедших изменений к Конституции России, которые предполагают создание единой системы публичной власти.

В целом эксперты и политики сошлись во мнении, что готовящийся законопроект должен «вдохнуть вторую жизнь» в территориальные органы самоуправления. Все его недостатки нужно тщательно разобрать и проработать, чтобы к моменту принятия законопроект отвечал самым высоким стандартам законотворчества.

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