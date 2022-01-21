Вашингтон, 21 января 2022, 08:27 — REGNUM Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден предложил американским журналистам отдохнуть от «гаванского синдрома».
В сообщении Сноуден прикрепил ссылку на материал The Washington Post, в котором утверждается о том, что в ЦРУ не нашли подтверждений использования «гаванского синдрома» во враждебных целях Россией.
Как сообщало ИА REGNUM, в США расследуют последствия акустической атаки, которая якобы произошла в Гаване пять лет назад. Позже выяснилось, что «гаванский синдром» наблюдается у некоторых американцев и в других странах.
Читайте ранее в этом сюжете: «Ух, покажем им!» — американцы посмеялись над угрозами ЦРУ в адрес России