Вашингтон, , 08:27 — REGNUM Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден предложил американским журналистам отдохнуть от «гаванского синдрома».

Эдвард Сноуден Freedom of the Press Foundation

«Авторам 36 тыс. яростных статей, которые раздували тайный заговор коммунистов по высасыванию и заражению наших драгоценных телесных жидкостей (хотя это заслуживало большего скептицизма), вероятно, следует сделать паузу и подумать о том, как их работа повлияла на дискурс», — написал Сноуден в Twitter.

В сообщении Сноуден прикрепил ссылку на материал The Washington Post, в котором утверждается о том, что в ЦРУ не нашли подтверждений использования «гаванского синдрома» во враждебных целях Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, в США расследуют последствия акустической атаки, которая якобы произошла в Гаване пять лет назад. Позже выяснилось, что «гаванский синдром» наблюдается у некоторых американцев и в других странах.

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