Джакарта, , 08:26 — REGNUM С декабря по январь 2022 года при крушении кораблей в Малайзии погибли 33 гражданина Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

На месте кораблекрушения 34.mchs.gov.ru

МИД Индонезии объявил о пяти гражданах Индонезии, погибших в результате кораблекрушения, которое произошло в водах Пенгеранга 20 января.

Двумя днями ранее, 18 января, шесть граждан Индонезии погибли в водах Малайзии после того, как корабль, на котором они путешествовали, затонул.

Затем 15 декабря власти Малайзии объявили о кораблекрушении судна с нелегальными мигрантами из Индонезии. В результате этого инцидента погиб 21 гражданин Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, на затонувшем 20 января судне в Малайзии находились 27 человек: 19 выжили, пять человек погибли, а один пропал без вести.

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