Лондон, , 08:24 — REGNUM Памятную монету в 50 пенсов, которая будет посвящена 70-летию пребывания на троне королевы Великобритании Елизаветы II, выпустит монетный двор страны. Об этом 21 января сообщает агентство PA.

Елизавета II Carfax2

Уточняется, что таких монет будет отчеканено 5 000 070 и они будут выпущены в обращение 7 февраля.

При этом указывается, что дизайн монеты был разработан лондонской студией Osborne Ross и на ее реверсе будут цифра 70, королевская монограмма и годы с начала правления Елизаветы II по нынешний.

Также отмечается, что позднее планируется выпустить еще одну, коллекционную монету в 50 пенсов по случаю платинового юбилея королевы, на которой Елизавета II будет изображена верхом на лошади. Эта монета не будет выпущена в обращение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Великобритании изучают возможность отправки дополнительных войск в Восточную Европу для их размещения в условиях растущей напряженности между Украиной и Россией.