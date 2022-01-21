Пекин, 21 января, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В Пекине со 2 по 4 февраля пройдёт эстафета олимпийского огня зимних Игр 2022 года. Об этом 21 января сообщает Центральное телевидение Китая.

Olympic.org Олимпийский огонь

Этапы эстафеты пройдут в трёх ключевых кластерах, где будут проводиться олимпийские состязания. В Пекине для передачи олимпийского огня выделяется четыре зоны, в столичном уезде Яньцин — две, в городе Чжанцзякоу (провинция Хэбэй) — пять. Церемония старта эстафеты состоятся 2 февраля в Пекине, в Олимпийском парке, расположенном к северу от центра китайской столицы. Всего в эстафете задействовано около 50 факелоносцев.

Напомним, XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, Паралимпийские — с 4 по 13 марта. Олимпийский огонь прибыл в китайскую столицу 20 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны создают вокруг зимних Олимпийских игр в Пекине очередную грязную интригу и заполняют информационное пространство выдуманными проблемами.

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