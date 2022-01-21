Тирасполь, , 08:23 — REGNUM Министерству государственной безопасности (МГБ) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) следует «активизировать» работу по выявлению сотрудников спецслужб иностранных государств. Об этом говорится в ежегодном послании президента республики Вадима Красносельского к органам власти и управления, обнародованном 20 января.

Василий Верещагин. Шпион (фрагмент). 1878-1879

«Осуществить совершенствование комплекса мероприятий, направленных на получение упреждающей информации о замыслах и планах противников приднестровской государственности как за пределами, так и внутри республики», — говорится в послании.

Глава ПМР также поручил МГБ проверить соблюдения режима в учреждениях, которые работают с данными, содержащими государственную тайну. Также силовикам поручено усилить тренировки в рамках борьбы с терроризмом.

Кроме того, Красносельский распорядился провести ремонт на пропускных пунктах на границе и обеспечить их всех необходимым. В области информационной политики силовикам поручено проверить «соответствия средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра заявителей требованиям по обеспечению безопасности соответствующего класса защиты».