Пекин, , 08:23 — REGNUM По данным Государственного почтового бюро (SPB), в почтовой отрасли Китая за 2021 году наблюдался устойчивый рост выручки от бизнеса и объема обработанных посылок, сообщает агентство Синьхуа.

Почтальон Печкин Цитата из к/ф «Каникулы в Простоквашино». реж Владимир Попов. 1980. СССР

По данным бюро, за этот период сектор заработал более 1,26 трлн юаней (около $197,87 млрд), что на 14,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как объем его бизнеса вырос на 25,1% по сравнению с годом ранее.

Курьерские компании Китая обработали 108,3 млрд посылок в прошлом году, что на 29,9% больше в годовом исчислении. Их совокупный доход от бизнеса за этот период превысил 1,03 трлн юаней, увеличившись на 17,5% в годовом исчислении.

SPB ожидает, что общий доход почтовой отрасли Китая вырастет на 11% в годовом исчислении в 2022 году, в то время как доходы курьерского сектора, по прогнозам, вырастут на 12% по сравнению с предыдущим годом.