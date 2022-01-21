Сеул, 21 января, 2022, 08:22 — ИА Регнум. В период с 1 по 20 января экспорт товаров из Южной Кореи вырос на 22%, до $34,4 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

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Согласно опубликованным данным, среднесуточный экспорт также увеличился на 18%.

Экспорт полупроводников вырос на 29,5%, легковых автомобилей — на 22,8%, нефтепродуктов — на 84%. Однако экспорт устройств беспроводной связи, напротив, сократился на 40,4%.

Экспорт в Китай увеличился на 18,8%, в США — на 28%, в ЕС — на 15,8%, во Вьетнам — на 9,6%, в Японию — на 18,3%, на Тайвань — на 16,2%.

Импорт в Южную Корею с 1 по 20 декабря также вырос на 38,4%, до $40,1 млрд. Импорт сырой нефти увеличился на 96%, газа — на 228,7%, полупроводников — на 27,1%, нефтепродуктов — на 85,7%.

Поставки из Китая выросли на 26,6%, из ЕС — на 15,4%, из США — на 46,9%, из Японии — на 15,8%, из Саудовской Аравии — на 174,5%, из Австралии — на 97,3%.

Дефицит товарного баланса составил $5,63 млрд.