Владикавказ, 21 января, 2022, 08:22 — ИА Регнум. В Северной Осетии создана новая структура — Центр защиты прав граждан. Его организовали по инициативе члена Совета Федерации от республики Арсена Фадзаева. По его словам, о создании такой организации, куда мог бы пожаловаться на нарушение свои прав каждый человек, давно просили жители республики.

Denis Syabukov Герб Северной Осетии

«В связи с большим количеством обращений от жителей республики, в которых часто нужна не только материальная, но и юридическая и просто консультативная помощь, мы открываем Центр защиты прав граждан. Это официальная организация, в которую любой человек сможет обратиться за защитой своих прав», — написал сенатор Фадзаев на своей странице в Instagram.

Исполнение обязанности руководителя центра возложено на Земфиру Цкаеву — вдову Владимира Цкаева. Его забили насмерть в отделе полиции в 2015 году. Стражи порядка выбивали из него признательные показания, пока он не потерял сознание. Пострадавший скончался в больнице. По факту совершения преступления были задержаны десять полицейских, в том чиле начальник отдела уголовного розыска ОМВД по городу Владикавказу

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