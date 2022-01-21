Дубль Жоты вывел «Ливерпуль» в финал Кубка английской лиги
Лондон, 21 января, 2022, 08:21 — ИА Регнум. «Ливерпуль» одержал победу над «Арсеналом» в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Liverpoolfc.com
Игроки «Ливерпуля»
В составе «Ливерпуля» дубль оформил нападающий Диогу Жота, забивший на 19-й и 77-й минутах. Оба раза ему ассистировал защитник Трент Александер-Арнольд.
Напомним, в первом матче команды сыграли вничью — 0:0.
Таким образом, «Ливерпуль» вышел в финал Кубка английской лиги, в котором сыграет с «Челси». Матч пройдёт 27 февраля.