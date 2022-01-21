Пекин, , 08:20 — REGNUM Располагаемый доход на душу населения в Китае в 2021 году составил 35 128 юаней (около $5523), что на 9,1% больше в годовом исчислении в номинальном выражении, показали данные Национального бюро статистики КНР, передает агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

После вычета ценовых факторов, располагаемый доход на душу населения вырос на 8,1% по сравнению с предыдущим годом.

Располагаемый доход на душу населения в городах составил 47 412 юаней, увеличившись на 8,2% в номинальном выражении и на 7,1% в реальном выражении, в то время как доход в сельской местности составил 18 931 юань, увеличившись на 10,5% в номинальном выражении и на 9,7% в реальном выражении.

Свежеопубликованные данные, также показали, что валовый внутренний продукт Китая увеличился на 8,1% в годовом исчислении в 2021 году.